文教堂グループホールディングス [東証Ｓ] が4月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比77.8％減の800万円に大きく落ち込み、従来予想の2000万円を下回って着地。 通期計画の3500万円に対する進捗率は22.9％にとどまり、さらに5年平均の58.0％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(