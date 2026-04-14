マテリアルグループ [東証Ｇ] が4月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比73.9％増の6.7億円に拡大し、従来予想の4.9億円を上回って着地。 通期計画の10.3億円に対する進捗率は64.9％に達し、さらに前年同期の51.4％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期