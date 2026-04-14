鉄人化ホールディングス [東証Ｓ] が4月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比58.6％増の2.5億円に拡大し、通期計画の4億円に対する進捗率は64.3％となり、前年同期の61.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比40.2％増の1.4億円に拡大する計算に