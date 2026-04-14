ＪＲＣ [東証Ｇ] が4月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比35.6％増の19億円に拡大し、27年2月期は前期比0.5％増の19.1億円とほぼ横ばいを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を29円→33円(前の期は26円)に増額し、今期も前期比1円増の34円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常