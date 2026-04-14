ＴＥＮＴＩＡＬ [東証Ｇ] が4月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の経常利益(非連結)は21.8億円(前年同期は非開示)となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の30億円→37.9億円に26.1％上方修正し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の経常利益は15.3億円となった。 ※25年8月期(7ヵ月決算)が決算期変更のため、前