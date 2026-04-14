14日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比27.8％増の4003億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.0％増の3310億円だった。 個別ではグローバルＸ半導体ＥＴＦ 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ 、ＮＥＸＴブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 、ｉシェ