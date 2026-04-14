14日午後3時14分ごろ、熊本県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.6と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、熊本県の球磨村と水俣市です。 【各地の震度詳細】 ■震度2□熊本県球磨村水俣市 ■震度1□熊本県芦北町津奈木町□鹿児島県長島町 気