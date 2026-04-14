俳優の高橋一生が14日、都内でこの日にスタートするテレビ朝日の主演ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー〜」（火曜後9・00）のトークイベントに出席した。富と名声を極めし上層社会を突き進むIT社長が借金まみれの下町商店街の青年に転生する物語。一人二役に挑戦しているが、「会社と明るい商店街、それぞれ作品が違う感覚で撮影できて面白い。ドラマ2作品を縫っている感じ」と楽しんでいる様子だ。会見途中には共演者の柳沢慎