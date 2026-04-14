タレント・蒼井そら（44）が14日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の前職が家族に与える影響について言及した。蒼井は「ふと思ったんだけど、子どもがいじめられるって言われるけど、もし私の元の職業や、発言が原因でいじめられたとして、それを学校側に訴えたとしたら、それはしょうがないですね、ってなるの？いじめた側の親も、それはいじめられてもしょうがないやってなるの？」と投げかける。これに「裏で“