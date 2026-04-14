女優の野呂佳代（４２）が１４日、都内で行われた２０日スタートの新ドラマ「銀河の一票」（フジテレビ系、月曜夜１０時）の制作発表会見に登場した。このドラマは、黒木華が主演を務める?選挙エンターテインメント?。野呂は、主人公と出会い東京都知事を目指すスナックママを演じる。「若い時から『野呂さんのスナックがあったら行きたいよね』って言われてたので、おもしろくて馴染んでいるといいな」とにっこり。黒木との