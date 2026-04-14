レッズのスター、エリー・デラクルス内野手（２４）が開幕から快調に飛ばしている。ここまで１６試合に出場してリーグ４位タイの５本塁打をマーク。盗塁はリーグ２位タイの５盗塁で「５―５」に到達しており、このペースを最後まで維持できれば、ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２０２４年シーズンに史上初めて成し遂げた「５０本塁打―５０盗塁」を達成することも可能だ。メジャー４年目を迎えたデラクルスのキャリアハイ