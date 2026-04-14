Jリーグ明治安田J2・J3百年構想リーグサッカーJリーグの明治安田J2・J3百年構想リーグ第10節が12日に行われ、平和堂HATOスタジアムでレイラック滋賀がFC琉球に2-1で勝利した。試合後、ゴール裏スタンドにはサポーターに紛れて全力で勝利を喜ぶお笑い芸人の姿が。ファンからは「ん？」「普通にゴール裏民」と驚きの声が殺到した。滋賀のホームゲームで行われたこの試合、ゲスト来場したのが「ラララライ体操」でお馴染みのお笑