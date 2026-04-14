メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の中学校の女子トイレで、盗撮したなどとされる部活動の外部顧問を務めていた男に、検察は拘禁刑1年6カ月を求刑しました。 性的姿態等撮影などの罪に問われているのは、加藤謙吾被告（26）です。 起訴状などによりますと、加藤被告（26）は去年11月昭和区の中学校の女子トイレに小型カメラを設置して盗撮し、児童ポルノの動画データ3点を製造したなどとされています。