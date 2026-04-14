ライフスタイルブランド「As Ever」のプロモーションとして、知り合いのセレブたちに同ブランドのジャムを贈るなどして注目を集めたメーガン妃。ところが、ヘンリー王子と結婚前の女優時代に出演していたドラマ『SUITS／スーツ』の恋人役で、ロイヤルウェディングにも招待していたパトリック・J・アダムスのことをすっかり忘れていたことが発覚。本人のコメントを受け、慌てて発送したようだ。【写真】立派な木のボードに並べら