【ST/NAT】（ニューヨーク自作初めたマン26歳）前回の投稿のジャズマスを続き、今回は2作目のストラトを作ってみました。ボデイーはアッシュ、ネックはフレイムメイプルで指板ローズウッドで。バインディングはマホガニーとローズウッド。ピックアップカバーはウォルナットとバスウッド。ピックガード？的なのもウォルナットです。今回はナチュラルフィニッシュで作りたかったので、その上で桜の要素を足してみました。ボディ