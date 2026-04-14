株式会社ヘソプロダクションは１４日、ＥＸＰＯ２０２５ 公式ライセンス商品・黒ミャクミャクの「ミャクミャクお守り根付（厄除）」を発売すると発表した。４月中旬発売予定で税込み９９０円。表には「ＥＸＰＯ２０２５」とミャクミャク、裏には「厄除御守」と笑顔のミャクミャクが描かれている。販売場所は２０２５大阪・関西万博オフィシャルストア ＪＲ新大阪駅 エキマルシェ店ほか、関西の駅構内、土産店舗、バラエティシ