坂出市役所(資料) 香川県坂出市の市立中学校の職員が生徒の個人情報を含む書類を焼却処分場に運ぶ途中で紛失していたことが分かりました。 坂出市教育委員会によりますと、紛失した書類には1クラス分33人の生徒の氏名や1つの部活13人(うち4人はクラスと重複)の生徒の氏名、生年月日などの個人情報が含まれていました。紛失した書類は可能な限り回収し、これまでに外部への個人情報の流出は確認されていないということです。