カルロス・ケイロス氏がガーナ代表の監督に就任したガーナサッカー協会は現地時間4月14日、同国代表チーム「ブラック・スターズ」の新たな指揮官としてカルロス・ケイロス氏を任命したことを発表した。元レアル・マドリードやマンチェスター・ユナイテッド、ポルトガル、イランなどで指揮を執った名将が、今年の北中米ワールドカップ（W杯）に向けたガーナの戦いを牽引することになる。ケイロス氏は非常に「広範なW杯の系譜」