グループBTS（防弾少年団）の5枚目のアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、公開3週目に米ビルボード（Billboard）のシングルチャート「HOT 100」で5位を記録した。ビルボードは13日（現地時間）、18日付のチャート予告記事を通じて、BTSの『SWIM』の「HOT 100」順位が前週より3ランク下落したと明らかにした。『SWIM』は公開初週の「HOT 100」チャートで1位、2週目に2位を記録していた。同チャートの1位はエラ・ラングレー