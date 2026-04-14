１３日、第６回中国国際消費品博覧会のマレーシア製品ブースでのライブ配信の様子。（海口＝新華社記者／高静）【新華社海口4月14日】中国海南省で13日、国家級消費財見本市「中国国際消費品博覧会」が開幕した。島全域を独立した税関管理区域とする「封関」開始以降、初の開催となる。第6回となる今年は、60以上の国・地域から3400を超えるブランドが出展。世界の消費財を展示、取引する国際的な場となっている。１３日、第６回