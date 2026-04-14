川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で７日、解体中の大型クレーンから重りが落下して男性作業員５人が転落した事故で、工事を発注したＪＦＥスチールと、受注元の東亜建設工業は１４日午後、東京都内で記者会見を開いた。両社の幹部ら計６人が出席。工事の内容を説明するとともに、東亜建設工業の木下正暢・執行役員専務は「被害に遭われた方々とそのご家族、関係者をはじめ、多くの方々に多大なるご心配と