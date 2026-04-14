12日に行われた自民党大会で、陸上自衛官が国歌を歌ったことが自衛隊法違反に当たると指摘されていることについて、国会で野党側は、「政治的目的があるのではないか」などと小泉防衛相を追及しました。参議院の外交防衛委員会で野党側は、自民党大会での自衛官による国歌の歌唱は、自衛隊法第61条が制限する「政治的目的」を持った「政治的行為」ではないか、と小泉防衛相を追及しました。立憲民主党・田島麻衣子議員「党大会です