子どもの頃に大切にしていたおもちゃには、思い入れがあるもの。どうやら、それはわんちゃんも同じようで…？ 初めて飼い主さんからプレゼントしてもらったぬいぐるみを、大きくなってからも大事そうにする猫ちゃんの光景が17万再生を超えて話題となっています。 投稿を見た人からは、「『可愛い』って言葉しか思いつかないくらい可愛い♡」「これだけ大切にしてくれたら、さらに愛しく感じちゃいますね」と温かいコ