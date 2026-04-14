ユナイテッド航空は、名古屋/中部〜グアム線を4月19日から減便する。現在は月・火・木・金・日曜の週5往復を運航しており、火・日曜の運航を取りやめる。ゴールデンウィークや夏休みの一部の日には運航する。機材はボーイング737型機を使用する。同路線は、ユナイテッド航空が唯一運航している。■ダイヤUA136名古屋/中部（11：30）〜グアム（16：00）／月・木・日UA137グアム（07：20）〜名古屋/中部（10：15）／月・木・日