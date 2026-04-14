金沢市の山沿いにある県内有数の果物の生産地では白いナシの花が満開となり、生産者が花粉を付ける作業に追われています。石川県内有数のナシの生産地、金沢市舘町では、ナシの花が満開になり、一面に雪が降り積もったかのように真っ白な花に包まれています。先週からの暖かさの影響で去年より数日早く満開となり、生産者たちは花粉を付ける作業に追われています。ナシは1房に8輪ほどの花をつけますが、形の良い実を育てるため、花