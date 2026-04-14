俳優でモデルの長井短さんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。タトゥーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】長井短のタトゥーショット「全然雰囲気ちがうよねー！？」長井さんは「こっちがゴロモンこっちが谷口楓」と説明し、2枚の写真を投稿。1枚目がドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Amazon Prime Video）、2枚目がドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）のオフショットです。『カラ