14日の天気は、西日本で雨の範囲が広がりました。これまでの1日の天気を振り返ります。■西から雨エリア拡大中14日(火)の昼過ぎ現在、九州や四国の広い範囲と中国地方の一部で雨が降っています。鹿児島県の小宝島では午後2時20分までの1時間に12.5ミリのやや強い雨を観測するなど、九州では広く本降りの雨となっています。雨雲はゆっくりと東へと進んでいて、このあと夜には近畿でも雨が降り出す見込みです。また、関東甲信や東海