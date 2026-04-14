「GODO KAMIYA」オエノングループの合同酒精は、甲類焼酎「GODO KAMIYA」を4月14日から発売する。「GODO KAMIYA」は、北海道産原料にこだわり、同社旭川工場で製造した甲類焼酎。北海道産のミズナラ樽で貯蔵した樽貯蔵原酒を15％ブレンドすることで、香り豊かなコク深いあじわいに仕上げた。仕込み水には、低い硬度の軟水でまろやかな味わいが特長の、大雪山系を望む旭川で汲み上げた清冽な水を使用している。商品名は、浅草「神谷