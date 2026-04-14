「ザムスト アームスリーブ ロング COOL EDITION」スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックスは、持続冷感に特化した「ザムスト アームスリーブ COOL EDITION」に手の甲までカバーし、UV対策範囲をさらに拡大したアイテム「ザムスト アームスリーブ ロング COOL EDITION」を、4月14日から発売する。近年、夏場の暑さは年々厳しさを増す中、屋外スポーツでは熱中症対策に加え、紫外