元阪神、ロッテの鳥谷敬氏の最新姿がヘアスタイリングを担当した池田寛史氏のインスタグラムなどで公開され、話題となっている。「今回は久しぶりに前髪を下ろしてもスタイリングできる長さにバッサリとカットしました」と綴られ、投稿された写真ではまるでモデルのように視線をきめる鳥谷氏の姿が。コメント欄やＳＮＳなどでは「鳥谷さんがどんどんイケメンになってるヤバいです」、「カッコよすぎて滅」、「色気がダダ漏れ