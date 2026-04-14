ウェルスナビと第一生命は、ウェルスナビの資産運用サービスを利用している契約者を対象とした団体保険「ウェルス定期保険」の取り扱いを開始した。日本で初めて（第一生命調べ（3月1日時点））、投資一任サービスの利用者を対象とした死亡保障の団体保険を提供する。「ウェルス定期保険」は、ウェルスナビの契約者限定のネットで申し込みが完結する団体定期保険。日本の投資一任サービスで最多（日本投資顧問業協会（4月1日以降