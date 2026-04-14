「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」ダイドードリンコは、今年春夏の新商品として、「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」を4月20日から発売する。「デミタス」は、1992年の発売以来、コーヒー本来のおいしさを追求し続けるダイドーブレンドのプレミアムラインとして、多くの消費者に支持されてきた。同社調査の結果、缶コーヒーを飲用している消費者は、「しっかりとしたコーヒー感」「コク」「香り」を重視する傾向があ