テレビ朝日「スーパーＪチャンネル」の新たな土日キャスターに堂真理子アナウンサーが就任し、４日、デビューを飾った。長男（１５）が４月から高校に、長女（１２）が中学に入学している。堂アナは、父親の仕事の関係で、１３歳から５年間、スイスで暮らし青山学院大学文学部英米文学科卒。２００４年４月、入社と当時に「ミュージックステーション」のサブ司会に大抜擢され、注目を集めた。ＳＮＳ上では「Ｍステ堂真理子