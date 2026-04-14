フリーアナウンサーの中川安奈さんが4月13日、自身のインスタグラムを更新。ジムでのトレーニングの様子を収めた動画を公開しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】美ボディライン披露「フリーアナウンサーになってから始めたパーソナルトレーニングも2年目に突入です」トレーニング風景を公開中川さんは「フリーアナウンサーになってから始めたパーソナルトレーニングも2年目に突入です」と投稿。 動画では、ネイビー