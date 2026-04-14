カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(20日スタート、毎週月曜22:00〜)の制作発表会見が14日、東京・台場のフジテレビ本社で行われ、黒木華、野呂佳代、松下洸平が登壇。作品にちなみ「都知事になってほしい人」を挙げるコーナーで、野呂からは「さらば青春の光・森田哲矢」というまさかの人選が飛び出した。野呂佳代黒木と松下がそろって挙げたのは、野呂。松下はその理由について「初めて今日こんなにしっかりお話させて