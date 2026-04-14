日本ではディズニープラスで配信中のドラマ『21世紀の大君夫人』（MBC）が、放送開始直後から数字でも話題性でも好スタートを切った。視聴率は第1話7.8％、第2話9.5％と上昇しており、MBCの金土枠としてもかなり目立つ滑り出しを見せている。OTTも好調で、少なくとも序盤の反応としては“ヒットの流れ”に乗っているといっていい。【画像】『21世紀の大君夫人』、なぜ人気？だが、その好スタートとは別に、韓国メディアでは主演ビ