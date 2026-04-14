◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１４日・豊橋）１軍への配置転換が決まった中日・落合英二投手コーディネーター兼マネジャー兼スコアラーが１４日、１軍に合流。大塚巡回投手・育成コーチらと言葉を交わし、投手陣の指導にあたった。チームは、１１日に両リーグ最速の１０敗を喫するなど、開幕から１４試合で最下位。借金は８まで膨らんだ。投手陣はアブレウや橋本らが負傷離脱し、左脇腹の筋損傷から復帰した松山も万全で