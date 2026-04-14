女優・上戸彩（４０）のナチュラルな可愛さに、フォロワーくぎ付けになった。声優の森川智之のインスタグラムに登場した上戸。森川は１４日までの投稿で「東京ディズニーシー２５周年『スパークリングジュビリー』プレビューナイトにご招待いただきました♪上戸彩ちゃんも一緒に♪これからも冒険とイマジネーションの海を楽しみましょうね♪」とつづった。２人は映画「ズートピア２」（ジャレド・ブッシュ監督、バイロン・ハワ