松竹株式会社は１４日、取締役会を開き、５月で閉館が決定している大阪松竹座ビル解体工事の着手を決議したと発表した。同劇場は、現在の建物の開場から約３０年の経過に伴う諸設備の老朽化などにより、解体を決定。同社は「大阪松竹座（劇場）での興行は２０２６年５月公演をもって終了し、関係各所との協議及び諸手続きが整い次第、同建物の解体工事に着手することを４月１４日開催の取締役会にて決定いたしました」と発表し