【新華社貴陽4月14日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州岑鞏（しんきょう）県の凱陽村で、サギが巣作りを始めた。群れを成して枝先に舞い降りたサギは静かな農村の風景に溶け込んでいる。（記者/劉勤兵）