【新華社フフホト4月14日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟アルシャー左旗の砂漠で、モンゴルアーモンド（プルナス・モンゴリカ）の花が満開を迎えた。黄金色の砂丘に鮮やかな色彩が映え、砂漠の桃源郷のような光景が広がっている。（記者/李雲平）