【新華社長春4月14日】中国吉林省白山市靖宇県で、越冬を終えて戻ってきたアオサギが林の枝に巣を作り、繁殖期に入った。同県の森林と湿地は渡り鳥とって安全で快適な繁殖地になっている。優雅に舞うサギの姿は、生き生きとした自然の営みを描き出している。（記者/姜明明）