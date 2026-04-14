神戸三宮高架下、三宮駅～元町駅までを結ぶ高架下商店街。ファッションアイテムやアクセサリー、飲食店など個性豊かなショップが並ぶ「ピアザ神戸」。1階には、たこ焼のテイクアウト専用の窓口と立ち飲み、2階はテーブル席で居酒屋スタイルが楽しめる、2026年3月26日にオープンした「銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店」を紹介します。 「銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店」