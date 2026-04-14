903条証明書は「事実上の相続放棄」と呼ばれますが、法的効果は異なります（c）Getty Images いわゆる「民法903条の証明書」とは、相続人が自らの相続分がないことを認める書面です。遺産分割の場面で利用されることが多く、形式上は相続放棄とは異なります。そのため、内容を十分に理解しないまま署名すると、思わぬ不利益を受ける可能性があります。相続放棄と民法903条証明書の違いや利用するメリット、注意点について制度