お笑いコンビ・さまぁ〜ずの三村マサカズが、13日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『キョコロヒー』（深0：15）に出演。MC番組での“ピンチ”を打ち明けた。【写真】三村マサカズが思わず名前が出てこなかった超大御所三村が、ピンチとして挙げたのが「ゲストの名前を忘れる」で「ちょっと、ゲストが多い時かな。4〜5人？少ないでしょう（笑）？」と切り出した。「で、中盤。『コイツ、誰だっけ？』（となる）」とぶっちゃ