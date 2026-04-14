京都府南丹市立園部小６年の安達結希（ゆき）君（１１）の行方不明の捜索で、市内で１３日に見つかった子どもとみられる遺体は、覆われたり埋められたりするなどの隠された形跡がなかったことが府警への取材でわかった。フリース内に着ていたトレーナーが、安達君の服と同じデザインだったことも判明した。府警は、遺体が安達君の可能性が高いとみて、１４日に遺体を司法解剖し、死因や身元の確認を急ぐ。府警や近隣住民による