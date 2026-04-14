タレントで女優の葉加瀬マイ（39）が14日、自身のインスタグラムを更新。事務所との関係についてつづった。「所属事務所のアービング @irving.promotion が移転したので新しい事務所に遊びに行ってきました」と所属事務所の新オフィスを訪れたことを明かした。「コロナ禍に第一子を妊娠してからはお仕事はしてませんが、まだ在籍させてもらってます」と現状を説明。「アットホームな事務所でとても居心地良くマネージャー