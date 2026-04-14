俳優の佐藤二朗が１４日、フジテレビ系情報番組で電波ジャックし、この日から始まるドラマ「夫婦別姓刑事」のＰＲを行った。本来であれば、Ｗ主演の橋本愛も一緒に出演予定だったが、電波ジャック初っぱなの「めざましテレビ」では、橋本は喉の痛みがあるため大事を取って欠席となったと説明された。「めざましテレビ」では７時台から佐藤は登場。約１時間、スタジオに座り、天気予報なども井上清華アナらと聞いた後、ドラマ