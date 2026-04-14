ホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie」より、SNDL開発の3Dアクションゲーム『HOLO-KINGDOM』のSteamストアが公開され、無料体験版の配信が開始された。 【画像あり】パリィや回避を駆使して戦え！『HOLO-KINGDOM』プレイ画面 『HOLO-KINGDOM』は、ホロライブ3期生の「兎田ぺこら」「不知火フレア」「白銀ノエル」「宝鐘マリン」の4名のいずれかを操作し、敵と戦いながらステー