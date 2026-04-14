『アイドリッシュセブン』の10周年を記念した新商品が4月18日に発売されることが発表された。あわせて、全国アニメイトおよびアニメイト通販にて「『アイドリッシュセブン』10th Anniversary Fes.フェア」が同日より開催される。 【画像あり】10周年記念グッズラインナップ 新商品には、種村有菜と深川可純による撮り下ろし10周年記念ビジュアルを使用した「クリアファイル」（全8種／各440円）や「ミニガーランドコレ